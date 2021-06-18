У Києві розшукують зниклу безвісти школярку
16-річна Тереза Кондік зникла 24 червня ще минулого року, повідомляє "Служба розшуку дітей".
Останній раз дівчинку бачили біля школи-вона пішла з навчального закладу і по сьогодні про неї немає ніяких звісток.
Прикмета: виглядає на 15-16 років, на зріст 155-160 см., Середня статура, світло-русяве волосся, темні очі.
Тереза була одягнена в темно-синю майку, темно-сині шорти і червоні кеди.
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Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, повідомте на гарячу лінію "Служби розшуку дітей" за номером 116 000.
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