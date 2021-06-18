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У Києві розшукують зниклу безвісти школярку

16-річна Тереза Кондік зникла 24 червня ще минулого року, повідомляє "Служба розшуку дітей".

Останній раз дівчинку бачили біля школи-вона пішла з навчального закладу і по сьогодні про неї немає ніяких звісток.

Прикмета: виглядає на 15-16 років, на зріст 155-160 см., Середня статура, світло-русяве волосся, темні очі.

Тереза була одягнена в темно-синю майку, темно-сині шорти і червоні кеди.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, повідомте на гарячу лінію "Служби розшуку дітей" за номером 116 000.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові 19-річний Богдан Ахметов пішов з дому в невідомому напрямку.

Хлопець проживає на вул.Дружби народів.

Богдан високий 185 см, худорлявий, волосся чорне, на обох щелепах у нього встановлені брекети.