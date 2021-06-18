В Киеве разыскивают пропавшую без вести школьницу
16-летняя Тереза Кондик исчезла 24 июня еще в прошлом году, сообщает "Служба розыска детей".
Последний раз девочку видели возле школы - она ушла из учебного заведения и по сегодня о ней нет никаких вестей.
Приметы: выглядит на 15-16 лет, на рост 155-160 см., среднее телосложение, светло-русые волосы, темные глаза.
Тереза была одета в темно-синюю майку, темно-синие шорты и красные кеды.
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Если вы владеете любой информацией о местонахождении девочки, сообщите на горячую линию "Службы розыска детей" по номеру 116 000.
Ранее мы сообщали, что в Харькове 19-летний Богдан Ахметов ушел из дома в неизвестном направлении.
Парень проживает на ул. Дружбы народов.
Богдан высокий 185 см, худощавый, волосы черные, на обеих челюстях у него установлены брекеты.
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