Врачей вызвал сожитель матери ребенка, но на тот момент было уже поздно

В частности, в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной. Медики, прибывшие на место вызова, лишь констатировали смерть малыша.

Об этом сообщила "Кременчугская газета" со ссылкой на оперативные службы города.

Трагедия произошла 23 мая в одном из домов на проспекте Свободы. Тогда же медикам и поступило сообщение о трагической гибели годовалого ребенка. Оказалось, что младенец утонул в ванне. На месте врачи констатировали смерть малыша.

Как пишет издание, "скорую" вызвал сожитель матери ребенка. По предварительной информации, мать ребенка, вероятно, находилась в нетрезвом состоянии. Она решила выпить, а тем временем ребенок тонул в ванне.

На место были вызваны правоохранители, следователи устанавливали все детали трагедии.

Также ранее сообщалось, что в Болградском районе Одесской области семилетняя девочка во дворе своего дома упала в колодец, после чего её достали и госпитализировали в центральную районную больницу.

По информации врачей, девочка упала в колодец глубиной 17 метров, однако после полного обследования травм у нее не обнаружили, ребенок отделался переохлаждением и сейчас находится под наблюдением. Медики откровенно поражены таким случаем.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

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