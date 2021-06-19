У найближчі кілька років в Україні продадуть левову долю банків
На клієнтах рішення про продаж банків, зокрема ПриватБанк і Ощадбанк, не повинно відбитися. Відповідна стратегія вже затверджена.
Незабаром парламентарі повинні розглянути законопроєкт, в якому "Ощад" потрапить до Фонду гарантування вкладів фізосіб, що підготує його до приватизації, пише Оглядач. Цей банк готуються продати до 2025 року.
З "молотка" підуть також Укрексімбанк - продаж меншого пакету протягом п'яти років; і Укргазбанк - міжнародній фінкомпанії вже дали можливість отримати 20% банку (кредит, який замість погашення можуть забрати часткою в банку).
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Також продаж вже названого банку "ПриватБанк" має здійснитися після вирішення всіх проблем у судах проти колишніх власників.
Всі банки після продажу будуть підкорятися НБУ, тільки "Ощад" не гарантуватиме повернення 100% вкладу у разі закриття. Уточнюється, що даний банк системний, тому держава зробить все, щоб він не збанкрутував.
Зазначається, що нові власники фінустанов повинні бути зацікавлені в їх розвитку і збереженні клієнтської бази. Умови депозитів, якщо і будуть змінюватися, то поступово і без відчутних погіршень.
Підкреслимо, ще в 2018 році була затверджена стратегія розвитку банківського сектора. При націоналізації " Приватбанку" у Кабміні заявили про мету продажу цієї фінустанови.
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