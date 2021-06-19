В ближайшие несколько лет в Украине продадут львиную долю банков

На клиентах решение о продаже банков, в частности ПриватБанк и Ощадбанк, не должно отразиться. Соответствующая стратегия уже утверждена.

В ближайшее время парламентарии должны рассмотреть законопроект, в котором "Ощад" попадет в Фонд гарантирования вкладов физлиц, что подготовит его к приватизации, пишет Обозреватель. Этот банк готовятся продать до 2025 года.

С "молотка" уйдут также Укрэксимбанк - продажа меньшего пакета в течение пяти лет; и Укргазбанк - международной финкомпании уже дали возможность получить 20% банка (кредит, который вместо погашения могут забрать долей в банке).

Также продажа уже названного банка "ПриватБанк" должна осуществиться после решения всех проблем в судах против бывших собственников.

Все банки после продажи будут подчиняться НБУ, только "Ощад" не будет гарантировать возвращения 100% вклада в случае закрытия. Уточняется, что данный банк системный, поэтому государство сделает все, чтобы он не обанкротился.

Отмечается, что новые собственники финучреждений должны быть заинтересованы в их развитии и сохранении клиентской базы. Условия депозитов, если и будут меняться, то постепенно и без ощутимых ухудшений.

Подчеркнем, еще в 2018 году была утверждена стратегии развития банковского сектора. При национализации "ПриватБанка" в Кабмине заявили о цели продажи этого финучреждения.

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