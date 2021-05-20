Банки в Украине массово блокируют счета и денежные переводы, которые считают "сомнительными"
Дело в том, что в рамках финмониторинга все банки обязаны способствовать тому, чтобы выявлять поступления на счета средств неизвестного происхождения, пишет «Обозреватель».
Так, если человек регулярно получает зарплату в размере 6 тыс. грн и внезапно положит на счет 500 тыс. грн – банк должен потребовать у него документы, подтверждающие, что средства получены легально, с уплатой всех налогов.
"Если система определяет операцию как подозрительную, она становится на паузу. Деньги при этом временно хранятся на транзитном счете. После проверки их либо выпускают, либо связываются с клиентом для уточнений", – пояснил финансовый аналитик, советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.
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Подозрительные операции мониторят ежедневно. Их определяют внутрибанковские Программы исходя из определенных алгоритмов. Это что-то схожее со скоринговыми системами, которые рассчитывают кредитные риски по многим параметрам.
При этом есть один важный момент, который как раз и может сыграть злую шутку. Банки проверяют происхождение средств только после того, как началась операция, а не до фактического получения денег. То есть, если клиент не сможет подтвердить происхождение своих средств, то уже не сможет отказаться от услуг. Его счет заблокируют, а дальнейшим разбирательством займутся правоохранители.
Подозрения могут возникнуть если:
- Клиент отказывается предоставить дополнительные документы;
- У клиента много платежных карт (без указания числа);
- С клиентом не получается связаться по указанному номеру телефона и адресу;
- Клиент нервничает без "видимых причин", "чрезмерно" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;
- Клиент требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.
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