На Київському водосховищі жінку з дитиною віднесло в море
Як передає Politeka.net, подробиці рятувальної операції повідомили на сайті ДСНС у Київській області.
Рятувальника надійшло повідомлення про зникнення жінки з дитиною якраз під час пошуків чоловіка, якого віднесло від берега ще 3 дні тому.
Човен був виявлений в 4-х кілометрів від берега, але в ній була тільки жінка.
"Вона перебувала напідпитку, а дівчинки десяти років в човні не було. Коли рятувальники запитали, де дитина, вона спокійно відповіла, що дитина вистрибнула з човна і поплив до берега самостійно", - розповіли рятувальники.
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На щастя, дівчинку вдалося виявити за 1 км від плавзасобу.
У воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і була знесилена. За її словами, рішення плисти до берега вона прийняла сама, оскільки боялася потонути на човні.
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