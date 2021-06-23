На Київському водосховищі жінку з дитиною віднесло в море

Як передає Politeka.net, подробиці рятувальної операції повідомили на сайті ДСНС у Київській області.

Рятувальника надійшло повідомлення про зникнення жінки з дитиною якраз під час пошуків чоловіка, якого віднесло від берега ще 3 дні тому.

Човен був виявлений в 4-х кілометрів від берега, але в ній була тільки жінка.

"Вона перебувала напідпитку, а дівчинки десяти років в човні не було. Коли рятувальники запитали, де дитина, вона спокійно відповіла, що дитина вистрибнула з човна і поплив до берега самостійно", - розповіли рятувальники.

На щастя, дівчинку вдалося виявити за 1 км від плавзасобу.

У воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і була знесилена. За її словами, рішення плисти до берега вона прийняла сама, оскільки боялася потонути на човні.

Раніше ми повідомляли, що на Рівненщині 16-річна українка та її 42-річним вітчим відпочивали на водоймі, але в один момент дівчинка вирішила скупатися. Її занесло в русло і вона почала тонуть.

Чоловік кинувся їй на допомогу, не вмів плавати і буквально на очах, де відпочивали люди, потонув. Пізніше виявили і тіло дівчинки.

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