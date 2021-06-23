На Киевском водохранилище женщину с ребенком унесло в море
Как передает Politeka.net, подробности спасательной операции сообщили на сайте ГСЧС Уркаины в Киевской области.
Спасателя поступило сообщение о пропаже женщины с ребенком как раз во время поисков мужчины, котого отнесло от берега еще 3 дня назад.
Лодка была обнаружена в 4-х километров от берега, но в ней была только женщина.
"Она находилась навеселе, а девочки десяти лет в лодке не было. Когда спасатели спросили, где ребенок, она спокойно ответила, что ребенок выпрыгнул из лодки и поплыл к берегу самостоятельно", - рассказали спасатели.
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К счастью, девочку удалось обнаружить в 1 км от плавсредства.
В воде она пробыла около двух часов, очень замёрзла и была обессилена. По ее словам, решение плыть к берегу она приняла сама, поскольку боялась утонуть на лодке.
Ранее мы сообщали, что на Ровенщине 16-летняя украинка и ее 42-летним отчим отдыхали на водоеме, но в один момент девочка решила искупаться. Ее занесло в русло и она начала тонут.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.