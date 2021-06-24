Погода влітку 2021 року відчуває українців зливами, потопами і аномальною спекою

При цьому синоптики попереджають, що після виснажливої спеки на країну скоро знову обрушаться дощі. І незважаючи на те, що нинішній рік все ж менш екстремальний, ніж попередній, ситуація особливо не викришиться, пише "Обозреватель".

Найспекотніше в червні буде 24 і 25 числа, температура підніметься до +35 градусів, а місцями і вище. Потім спека трохи спаде і прийдуть опади, каже провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило.

Він зазначив, що останнім часом велика частина території України перебувала під впливом циклонів і полів зниженого тиску, що і стало причиною злив і гроз. Звичайно, найбільше дісталося південним і східним областям, де випало відразу кілька місячних норм опадів.

Найменше негоди торкнулися півночі і заходу України, де місцями і зовсім випала всього лише половина норми дощів. А на Сході і півдні, які знаходилися найближче до центру циклонів, заливало цілі міста.

"З 28 червня температура трохи знизиться, стовпчики термометрів покажуть близько +30 градусів, і погода буде теплою і дощовою", – прогнозує синоптик Мурмило.

Старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух причиною таких аномальних явищ називає циклони, які довгий час панували над територією України.

"Це не типово для циклону. Зазвичай протягом доби він може переміститися через всю територію країни. А тут він затримався на кілька днів", - підкреслює вчений.

Справа в тому, що циклон виявився заблокований іншим природним явищем – антициклоном, який утворився на півночі і північному сході, і не давав піти на схід.

"У той же час з Туреччини та Азії приходили досить спекотні повітряні маси, вони зустрічалися в районі Чорного моря, де було багато вологості. Циклон був малорухливий, зберігався над цією територією більше доби і в результаті Чорноморське узбережжя – Одеса, Ялта, Керч – сильно постраждали від інтенсивних опадів. Якби ці повітряні маси могли пересуватися, то дощів було б набагато менше", – зазначила Балабух.

Більш того, антициклон посилився, а це призводить до сильних вітрів. З просуванням антициклону в Україну прийдуть Гради і шквали.

Процес блокування повітряних мас-одна з ознак зміни клімату. І саме цього року він проявив себе особливо сильно відзначає Метеоролог.

"Все залежить від того, в яку частину процесу потрапляє той чи інший регіон. Якщо ми опинимося в заблокованій частині повітряних мас, то нас чекають сильні дощі і багато опадів. Якщо ми опинимося в зоні дії антициклону (високий тиск) тоді буде жарко, температура підніметься вище +30, нас чекає посуха і пожежі", – пояснила експерт.

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