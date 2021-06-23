В Ялте и горах Крыма выпало до трех месячных норм осадков

Как передает Politeka.net, кадры происходящего в посёлке Ай-Василь в Ялте показали на Facebook-страничке Crimean Tatars (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Населенный пункт оказался под грудами мусора и камней, принесённых потоками воды из-за сильных ливней.

Несколько домов и вовсе ушли под воду, а семьи оказались без крыши над головой, потеряли всё имущество и даже документы.

Местные жители жалуются, что реки не чистили годами, поэтому на улицах и даже в их домах теперь полно мусора.

Спустя 4 дня после аномальных осадков вода продолжает нестись бурным потоком, подтапливая жилища.

Напомним, в ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС.

Сначала затопило Керчь, потом ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов и затопление улиц и домов. В Ялте есть погибший и более 40 пострадавших.