В Ялте и горах Крыма выпало до трех месячных норм осадков
Как передает Politeka.net, кадры происходящего в посёлке Ай-Василь в Ялте показали на Facebook-страничке Crimean Tatars (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Населенный пункт оказался под грудами мусора и камней, принесённых потоками воды из-за сильных ливней.
Несколько домов и вовсе ушли под воду, а семьи оказались без крыши над головой, потеряли всё имущество и даже документы.
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Местные жители жалуются, что реки не чистили годами, поэтому на улицах и даже в их домах теперь полно мусора.
Спустя 4 дня после аномальных осадков вода продолжает нестись бурным потоком, подтапливая жилища.
Напомним, в ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС.
Напомним, что Крым "утопает", бурлящий поток сносит все на своем пути: кадры масштабного наводнения в Ялте.
Как сообщала Politeka, Ялта утопает в мусоре из-за непогоды, есть первые жертвы: кадры катастрофы.
Также Politeka писала, что несчастье обрушилось на харьковчан в результате стихии: затоплены дома, фото.