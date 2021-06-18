Оккупированная Ялте ушла под воду из-за обильных дождей

Как передает Politeka.net, соответственные кадры публикуют очевидцы в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.

Улицы, дома и подворья, а также горбольница - подтоплены. Прилегающие к Ялте населенные пункты также пострадали от непогоды - в общей сложности более 300 домовладений.

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В городе уже начали организовывать мобильные бригады для ликвидации последствий стихии.

Также существует опасность подтопления "Крымэнерго". Если это произойдет, то почти весь город останется без энергоснабжения.
Кроме того, в сети уже сообщают, что из затопленных районов Ялты началась эвакуация.