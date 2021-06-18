Оккупированная Ялте ушла под воду из-за обильных дождей
Как передает Politeka.net, соответственные кадры публикуют очевидцы в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.
Улицы, дома и подворья, а также горбольница - подтоплены. Прилегающие к Ялте населенные пункты также пострадали от непогоды - в общей сложности более 300 домовладений.
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
Шквалы, молнии и град с орех: украинцы оказались в плену стихии, видео непогоды
Воды по грудь, а улицами плавают ларьки и мусорные баки: кадры лютой стихии в Крыму
ДТП на киевской трассе: грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем
"Осталась жена и пятимесячный ребенок": под Киевом в ДТП оборвалась жизнь 24-летнего патрульного
Напомним, что жара до +29 атакует Украину, грозовые дожди не дадут покоя: в каких регионах будет теплее всего.
Как сообщала Politeka, погода разошлась в Украине, видео: смывало асфальт и улицы превратились в бурные потоки.
Также Politeka писала, что дожди и грозы покидают Украину, синоптик утешила прогнозом: "Будет настоящее лето".