В Украине разгулялась непогода, и из-за мощных ливней улицы некоторых городов превратились в "реки"

Залило и Днепр, где буквально за полчаса дождь подтопил несколько районов, хотя утром еще было довольно солнечно и ясно. Спасатели в области получили три тысячи звонков о последствиях мощной грозы. Установлено, что в Днепре выпала трехмесячная норма осадков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вместе с ливнем налетел ураган. На некоторых улицах подмыло асфальт, смыло также и забор одного из лицеев. А подпорная стенка стадиона рухнула на тротуар.

Сильный ливень начался около половины пятого дня, и в считанные минуты "ватерлиния" поднялась на тротуарах и дорогах, проспекты и улицы Днепра превратились в бурные потоки, так как стоки не справлялись с большим потоком воды.

На некоторых улицах в Днепре посмывало асфальт. В центре образовались провалы. Сейчас на некоторых улицах перекрыто движение. Пропасть засыпают, а в мэрии успокаивают, что угрозы для домов нет.

Сильный ветер гнул рекламные щиты и валил деревья. Лишь в Днепре спасатели разрезали и убрали 15 упавших деревьев на пути и авто. В области — еще больше десятка.

Ливень был настолько мощным, что дороги мгновенно затопило. На некоторых улицах остановилось движение, потому что машины не могли преодолеть такую глубину. Осадки были настолько обильными, что ливневая канализация не справилась.



Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.