В Украине ожидается улучшение погодных условий
Как передает Politeka.net, прогнозом на 16 июня поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По данным синоптика, жара придет в Украину уже 17 июня.
"В течение дня + 24 +27 градусов, на севере местами до + 28 градусов. В южной части ожидается +20+24 градуса", - сообщила Диденко.
А вот циклон над Крымом и Приазовьем 17-го июня обусловит сложную погоду - в южной части, на Востоке и в центральных областях Украины ожидаются грозовые дожди и даже град.
Погода начнет меняться в лучшую сторону уже под конец недели, отмечает синоптик.
"В пятницу, субботу и Зеленое воскресенье в Киеве будет настоящее лето - сухо, солнечно и +27+29 градусов", - подытожила Диденко.
Отметим, что Украина до сих пор не может отойти от последствий стихии.
После непогоды 15 июня без света остались 177 населенных пунктов в восьми областях: Днепропетровской - 47, Донецкой - 39, Полтавской - 28, Кировоградской - 27 Черкасской - 21, Киевской - 11, Черновицкой - три и Запорожской - один.
Напомним, что штормовое предупреждение: стихия надвигается на Одесчину, названа дата
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