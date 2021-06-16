В Украине ожидается улучшение погодных условий

"В течение дня + 24 +27 градусов, на севере местами до + 28 градусов. В южной части ожидается +20+24 градуса", - сообщила Диденко.

По данным синоптика, жара придет в Украину уже 17 июня.



А вот циклон над Крымом и Приазовьем 17-го июня обусловит сложную погоду - в южной части, на Востоке и в центральных областях Украины ожидаются грозовые дожди и даже град.

Погода начнет меняться в лучшую сторону уже под конец недели, отмечает синоптик.