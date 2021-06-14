Из домов лучше было не выходить

Непогода наделала беды на минувших выходных сразу в нескольких областях Украины

Мощный пронесся смерч, выпал град, обрушился ливень - затопив улицы, ураганный ветер, который валил деревья.

Так, на Кировоградщине выпал град, в Запорожье и Николаеве затопило дороги, а в Днепре – частные дома, также жители нескольких регионов частично остались без света. Местные жители в социальных сетях делились кадрами того, что происходило во время непогоды.

Сильный ливень со шквальным ветром прошелся вечером воскресенья над Запорожьем. За короткое время там выпало много осадков и ливневки не справились. В результате в городе затопило дороги, движение транспорта было парализовано. А сильный ветер валил деревья и обрывал провода.

Очевидцы запечатлели на видео, как вихрь срывает с домов крыши, подымая куски покрытия в воздух.

В Николаеве прошел мощный ливень, в итоге были затоплены улицы. Машины и люди пробирались практически вплавь. На дорогах Николаева возникли пробки, в воде водители даже губили номерные знаки своих авто.

В Полтаве дерево упало прямо на летнюю площадку кафе. Люди не пострадали только чудом. А в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах Днепра интенсивные дожди привели к частичному подтоплению 11 жилых домов и 70 дворовых хозяйств.

Тем временем в селе Большие Трояны Голованевского района в Кировоградской области 13 июня выпал сильный град – его сугробы покрыли буквально все обочины дороги.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.