Люди сидят без света и воды

В Ялте и горах Крыма выпало до трех месячных норм осадков

Как передает Politeka.net, кадры происходящего в городе и окрестностях появились в сети.

Так, из-за масштабного наводнения на пляжи Ялты вынесло огромное количество мусора.

Также в городе и окрестностях из-за сильных ливней сошли селевые потоки. Подтоплено множество домов, а люди сидят без газа и воды.

Число пострадавших от стихии также стремительно растет - травмы получили 18 человек, двоих пришлось госпитализировать, одного из них прооперировали.

Погиб один мужчина, а пропавшую 18 июня женщину до сих пор не удалось найти.

Напомним, в ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС.

В плену стихии также оказался Керчь и соседние районы на востоке полуострова.

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