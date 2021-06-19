В Ялте и горах Крыма выпало до трех месячных норм осадков
Как передает Politeka.net, кадры происходящего в городе и окрестностях появились в сети.
Так, из-за масштабного наводнения на пляжи Ялты вынесло огромное количество мусора.
Также в городе и окрестностях из-за сильных ливней сошли селевые потоки. Подтоплено множество домов, а люди сидят без газа и воды.
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Число пострадавших от стихии также стремительно растет - травмы получили 18 человек, двоих пришлось госпитализировать, одного из них прооперировали.
Погиб один мужчина, а пропавшую 18 июня женщину до сих пор не удалось найти.
Напомним, в ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС.
В плену стихии также оказался Керчь и соседние районы на востоке полуострова.
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