Погода летом 2021 года испытывает украинцев ливнями, потопами и аномальной жарой

При этом синоптики предупреждают, что после утомительной жары на страну скоро вновь обрушатся дожди. И несмотря на то, что нынешний год все же менее экстремальный, чем предыдущий, ситуация особо не улучшится, пишет "Обозреватель".

Жарче всего в июне будет 24 и 25 числа, температура поднимется до +35 градусов, а местами и выше. Затем жара немного спадет и придут осадки, говорит ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Он отметил, что в последнее время большая часть территории Украины находилась под влиянием циклонов и полей пониженного давления, что и стало причиной ливней и гроз. Конечно, больше всего досталось южным и восточным областям, где выпало сразу несколько месячных норм осадков.

Меньше всего ненастья коснулись севера и запада Украины, где местами и вовсе выпала всего лишь половина нормы дождей. А на востоке и юге, которые находились ближе всего к центру циклонов, заливало целые города.

"С 28 июня температура немного понизится, столбики термометров покажут около +30 градусов, и погода будет теплой и дождливой", – прогнозирует синоптик Мурмыло.

Старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух причиной таких аномальных явлений называет циклоны, которые долгое время царили над территорией Украины.

"Это не типично для циклона. Обычно в течение суток он может переместиться через всю территорию страны. А тут он задержался на несколько дней", – подчеркивает ученый.

Дело в том, что циклон оказался заблокирован другим природным явлением – антициклоном, который образовался на севере и северо-востоке, и не давал уйти на восток.

"В то же время с Турции и Азии приходили достаточно жаркие воздушные массы, они встречались в районе Черного моря, где было много влажности. Циклон был малоподвижен, сохранялся над этой территорией более суток и в результате черноморское побережье – Одесса, Ялта, Керчь – сильно пострадали от интенсивных осадков. Если бы эти воздушные массы могли передвигаться, то дождей было бы намного меньше", – отметила Балабух.

Более того, антициклон усилился, а это приводит к сильным ветрам. С продвижением антициклона в Украину придут грады и шквалы.

Процесс блокирования воздушных масс – один из признаков смены климата. И именно в этом году он проявил себя особенно сильно отмечает Метеоролог.

"Все зависит от того, в какую часть процесса попадает тот или иной регион. Если мы окажемся в заблокированной части воздушных масс, то нас ждут сильные дожди и много осадков. Если мы окажемся в зоне действия антициклона (высокое давление) тогда будет жарко, температура поднимется выше +30, нас ждет засуха и пожары", – объяснила эксперт.

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