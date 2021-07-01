Українські туристи не змогли вилетіти в Анталію з Борисполя
Це сталося через відсутність дозволу з боку Туреччини. Всього було перенесено 5 рейсів. Така ж ситуація спостерігалася в Харкові.
Про це повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Відзначається, що затримка рейсів сталася з причин, на які не може вплинути аеропорт. Люди з 5 ранку не можуть полетіти в Анталію через відмови приймати літаки турецькою стороною.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Дан Балан не встояв перед юною красунею з сайту знайомств, нічого спільного з Тіною: "Ось вона, та сама..."
Кароль похвалилася патріотичним "прикидом" сина, який живе в Англії: красномовне фото
"Штраф 180 тисяч гривень": українцям з 1 липня потріпають нерви масштабними перевірками
Розгублена Полякова після конфузних фото в купальнику звернулася до українців: "Так, я не зрозуміла…"
Станом на 8:20, відбулися затримки рейсів:
-
PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 2:00 виліт перенесено на 14: 00,
-
PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесено на 17: 30,
-
PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесено на 18:20,
-
PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесено на 11: 00,
-
QU 4407 Київ-Анталія а / к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17: 40.
Пасажирів відповідних рейсів попросили орієнтуватися на інформацію від представників авіакомпаній і відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту.
Нагадаємо, що нещастя сталося біля аеропорту в Одесі.
Як Politeka писала, лідери країн Євросоюзу закликали авіаперевізників припинити польоти в Білорусь і над її територією.
Також Politeka повідомляла, в аеропорту Одеси сталася НП, оголошена тривога.