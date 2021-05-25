Лідери країн Євросоюзу закликали авіаперевізників припинити польоти в Білорусь і над її територією, а також заборонити пересування білоруських літаків в європейському повітряному просторі і використання ними аеропортів союзу

Такі вимоги були озвучені на саміті лідерів країн ЄС, що відкрився в понеділок, 24 травня. Вони стали відповіддю на примус до посадки в Мінську авіалайнера компанії Ryanair і затримання опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича і його дівчини, передає BBC.

Першою з європейських країн закрила небо для білоруської держкомпанії "Бєлавіа", а також припинила польоти в Білорусь німецька авіакомпанія Lufthansa.

Список країн постійно оновлюється. Станом на ранок 25 травня, вже дев'ять авіакомпаній зупинили авіаперельоти над територією Білорусі: Air France (Франція), Finnair (Фінляндія), SAS (Швеція), Avia Solutions (Кіпр), LOT (Польща), Wizzair (Угорщина), AirBaltic (Латвія), KLM (Нідерланди) і Lufthansa (Німеччина).

Литва та Великобританія заборонили прибувати в країни літакам, які слідують через Білорусь.

"Бєлавіа", у свою чергу, скасувала рейси в Лондон і Париж до 30 жовтня.

Крім заборон пов'язаних з авіаперельотами, учасники саміту затребували негайно звільнити Романа Протасевича і його дівчину. Вони також закликали якомога швидше ввести додаткові санкції щодо Білорусі і провести розслідування "безпрецедентного і неприйнятного" інциденту з рейсом Ryanair.

Відповідний документ був опублікований спікером президента Євросоюзу Барендом Лейтсом у Твіттері.

Користувачі активно обговорюють подію в коментарях під твітом Лейтса:

"Закриття повітряного простору Євросоюзу для Білорусі - найкращий знак"

"Заборона на авіаперельоти в Білорусь досить сильне рішення. Чого ще ви очікували? Військову операцію?"

"Це не налякає Лукашенка"

"Власне, так і повинно бути. Виконання цієї постанови призвело до закриття практично всіх маршрутів Бєлавіа, за винятком декількох країн, таких як Казахстан і Росія. До цього Бєлавіа виконувала рейси в 29 країн світу. Після цього, ну, тільки в кілька"

"Спасибі, @BarendLeyts! Заборона на авіаперельоти в Білорусь - хороший крок до забезпечення безпеки авіаперельотів ЄС!"

"Не впевнений, наскільки це добре - заборонити польоти для білоруських авіакомпаній. Навіть з урахуванням всіх обставин, мені здається, що це занадто гостра реакція"

"Хороша відповідь. Але я боюся, що цього недостатньо, щоб стримати Білорусь та інші авторитарні режими"

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