Лидеры стран Евросоюза призвали авиаперевозчиков прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией, а также запретить передвижение беларуских самолетов в европейском воздушном пространстве и использования ими аэропортов союза

Такие требования были озвучены на саммите лидеров стран ЕС, открывшемся в понедельник, 24 мая. Они стали ответом на принуждение к посадке в Минске авиалайнера компании Ryanair и задержания находившегося на его борту оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки, передает BBC.

Первой из европейских стран закрыла небо для белорусской госкомпании "Белавиа", а также прекратила полеты в Беларусь германская авиакомпания Lufthansa.

Список стран постоянно обновляется. По состоянию на утро 25 мая, уже девять авиакомпаний остановили авиаперелеты над территорией Беларуси: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды) и Lufthansa (Германия).

Литва и Великобритания запретили прибывать в страны самолетам, которые следуют через Беларусь.

Украина тоже не осталась в стороне. Появилось официальное заявление:

«С 00:00 среды, 26 мая, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. На внеочередном заседании правительство поручил Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" осуществить необходимые для этого меры», - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Белавиа", в свою очередь, отменила рейсы в Лондон и Париж до 30 октября.

Кроме запретов связанных с авиаперелетами, участники саммита потребовали немедленно освободить Романа Протасевича и его девушку. Они также призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси и провести расследование "беспрецедентного и неприемлемого" инцидента с рейсом Ryanair.

Соответствующий документ был опубликован спикером президента Евросовета Барендом Лейтсом в Твиттере.

Пользователи активно обсуждают событие в комментариях под твитом Лейтса:

"Закрытие воздушного пространства Евросоюза для Беларуси - лучший знак"

"Запрет на авиаперелеты в Беларусь довольно сильное решение. Чего еще вы ожидали? Военную операцию?"

"Это не напугает Лукашенко"

"Собственно, так и должно быть. Выполнение этого постановления привело к закрытию практически всех маршрутов Белавиа, за исключением нескольких стран, таких как Казахстан и Россия. До этого Белавиа выполняла рейсы в 29 стран мира. После этого, ну, только в несколько"

"Спасибо, @BarendLeyts! Запрет на авиаперелеты в Беларусь - хороший шаг к обеспечению безопасности авиаперелетов ЕС!"

"Не уверен, насколько это хорошо - запретить полеты для белорусских авиакомпаний. Даже с учетом всех обстоятельств, мне кажется, что это слишком острая реакция"

"Хороший ответ. Но я боюсь, что этого недостаточно, чтобы сдержать Беларусь и другие авторитарные режимы"

Напомним, тема интеграции России и Беларуси, возможно, будет главной во время российских выборов, - Бортник