Украинские туристы не смогли вылететь в Анталию из Борисполя
Это произошло из-за отсутствующего разрешение со стороны Турции. Всего было перенесено 5 рейсов. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Борисполь".
Отмечается, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт. Люди с 5 утра не могут улететь в Анталию из-за отказа принимать самолеты турецкой стороной.
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По состоянию на 8:20, произошли задержки рейсов:
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PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 2:00 вылет перенесен на 14:00,
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PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,
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PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,
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PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,
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QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.
Пассажиров соответствующих рейсов попросили ориентироваться на информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн табло на сайте аэропорта.
Напомним, что несчастье произошло возле аэропорта в Одессе.
Как Politeka писала, лидеры стран Евросоюза призвали авиаперевозчиков прекратить полеты в Беларусь.
Также Politeka сообщала, в аэропорту Одессы произошло ЧП, объявлена тревога.