С 5 утра люди не могут вылететь

Украинские туристы не смогли вылететь в Анталию из Борисполя

Это произошло из-за отсутствующего разрешение со стороны Турции. Всего было перенесено 5 рейсов. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Борисполь".

Отмечается, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт. Люди с 5 утра не могут улететь в Анталию из-за отказа принимать самолеты турецкой стороной.

По состоянию на 8:20, произошли задержки рейсов:

PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 2:00 вылет перенесен на 14:00,

PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,

PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,

PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,

QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Пассажиров соответствующих рейсов попросили ориентироваться на информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн табло на сайте аэропорта.

Напомним, что несчастье произошло возле аэропорта в Одессе.

Как Politeka писала, лидеры стран Евросоюза призвали авиаперевозчиков прекратить полеты в Беларусь.

Также Politeka сообщала, в аэропорту Одессы произошло ЧП, объявлена тревога.