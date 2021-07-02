Українців попередили про небезпеку і розповіли, як можна вберегтися

Лікар-інфекціоніст Наталія Виноград розповіла, чого варто побоюватися під час відпочинку на природі.

Червень був дощовим і прохолодним, що є відмінним середовищем для розмноження небезпечних істот - кліщів. Павукоподібні розбушувалися - нападають на людей в лісах, парках і на берегах річок, пише Обозреватель.

Дорослі особини найбільш агресивні, але також можуть нападати й личинки. Кліщі переносять небезпечні бактерії й віруси - найнебезпечніше захворювання - кліщовий енцефаліт, який може призвести до смерті людини. Ця зараза непередбачувана, і в неї не має противірусного лікування.

Також павукоподібні переносять борелії, анаплазми, рикетсії та ерліхії. Паралітичні форми інфекції можуть викликати стійкий неврологічний дефект, від якого після лікування неможливо позбутися.

Варто зазначити, що кліщі живуть на висоті до півтора метрів, в основному вони мешкають в невисоких кущах і густій траві. Уберегтися від укусів можна, якщо слідувати правилам.

Зокрема, фахівці рекомендують надягати закритий одяг, уникаючи відкритих ділянок на тілі.

При поході на природу потрібно використовувати спеціальні засоби, які відлякують кліщів.

Також варто регулярно оглядати одяг і покриті волоссям ділянки тіла на наявність небезпечних істот, а після повернення додому - акуратно зняти одяг, і знову перевірити його на наявність кліщів.

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