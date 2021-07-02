Украинцев предупредили об опасности и рассказали, как можно уберечься

Врач-инфекционист Наталья Виноград рассказала, чего стоит опасаться во время отдыха на природе.

Июнь был дождливым и прохладным, что является отличной средой для размножения опасных существ - клещей. Паукообразные разбушевались - нападают на людей в лесах, парках и на берегах рек, пишет Обозреватель.

Взрослые особи наиболее агрессивные, но также могут нападать и личинки. Клещи переносят опасные бактерии и вирусы - самое опасное заболевание - клещевой энцефалит, который может привести к смерти человека. Эта зараза непредсказуема, и у нее нет противовирусного лечения.

Также паукообразные переносят боррелии, анаплазмы, риккетсии и эрлихии. Паралитические формы инфекции могут вызвать стойкий неврологический дефект, от которого после лечения невозможно избавиться.

Стоит отметить, что клещи обитают на высоте до полутора метров, в основном они обитают в невысоких кустах и густой траве. Уберечься от укусов можно, если следовать правилам.

В частности, специалисты рекомендуют надевать закрытую одежду, избегая открытых участков на теле.

При походе на природу нужно использовать специальные средства, которые отпугивают клещей.

Также стоит регулярно осматривать одежду и покрытые волосами участки тела на наличие опасных существ, а после возвращения домой - аккуратно снять одежду, и снова проверить ее на наличие клещей.

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