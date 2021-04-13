Доктор Евгений Комаровский рассказал, как обезопасится от клещей

Как передает Politeka.net, ценными советами педиатр поделился на своей страничке в Instagram.

"Сезон активности клещей начинается. Будьте осторожны", - сообщил доктор в подписи к посту.

Комаровский отметил, что самым главным в профилактике от клещей является закрытая одежда. При посещении леса вам необходимо одевать длинные брюки, длинные рукава и головной убор.

Также необходимо обзавестись природным или синтетическим химическим веществом, которое будет отпугивать членистоногих.

Передвигаясь по тропинкам, старайтесь выбирать более или менее широкие, чтобы не было кустарников.

Регулярно осматривайте тело и одежду.

Если вы были в лесу с ребенком, то после возвращения домой тщательно осмотрите места вокруг ушей, линии роста волос, под мышками, в пупке, между пальцами ног, в области талии, под коленками и промежности.

Напомним, что Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого: "Я должен вас расстроить".

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