У Києві випадково побачили водяного скорпіона з сімейства клопових

Фотографію розмістив Євген Руденко в групі "Тваринний світ України" в Facebook.

Укус водяного скорпіона дуже болючий. Відпочиваючих просять бути дуже обережними і уважними під час відпочинку на озері Редькіно.

Авто зафіксував момент, коли скорпіон піднявся на поверхню, щоб поповнити запаси кисню.

"Великі хижі водні клопи кусаються дуже чутливо. Мене плавт як-то цапнув. Набагато болючіше укусу бджоли", " мене кусали 3 види водяних клопів. На першому місці за силою укусу-Плавт (водяна оса). Укус як шершня, навіть буває сильніше, сильний біль триває до години", " боляче ну дуууже. Вилітали з води як ошпарені", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.

Реакція на укус може проявлятися у вигляді судоми м'язів, що може перешкодити людині дістатися до берега.

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Червень був дощовим і прохолодним, що є відмінним середовищем для розмноження небезпечних істот - кліщів. Павукоподібні розбушувалися-нападають на людей в лісах, парках і на берегах річок,

Дорослі особини найбільш агресивні, але також можуть нападати і личинки. Кліщі переносять небезпечні бактерії і віруси - найнебезпечніше захворювання - кліщовий енцефаліт, який може привести до смерті людини.

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