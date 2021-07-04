В Киеве случайно увидели водяного скорпиона из семейства клоповых

Фотографию разместил Евгений Руденко в группе "Животный мир Украины" в Facebook.

Укус водяного Скорпиона очень болезненный. Отдыхающих просят быть очень осторожными и внимательными во время отдыха на озере Редькино.

Авто запечатлел момент, когда скорпион поднялся на поверхность, чтобы пополнить запасы кислорода.

"Крупные хищные водные клопы кусаются очень чувствительно. Меня плавт как-то цапнул. Намного больнее укуса пчелы" , "Меня кусали 3 вида водяных клопов. На первом месте по силе укуса-Плавт (водяная оса). Укус как шершня, даже бывает сильнее, сильная боль длится до часа", "Больно ну ооочень. Вылетали из воды как ошпаренные", - пишут в комментариях пользователи сети.

Реакция на укус может проявляеться в виде судороги мышц, что может помешать человеку добраться до берега.

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Врач-инфекционист Наталья Виноград рассказала, чего стоит опасаться во время отдыха на природе.

Июнь был дождливым и прохладным, что является отличной средой для размножения опасных существ - клещей. Паукообразные разбушевались - нападают на людей в лесах, парках и на берегах рек,

Взрослые особи наиболее агрессивные, но также могут нападать и личинки. Клещи переносят опасные бактерии и вирусы - самое опасное заболевание - клещевой энцефалит, который может привести к смерти человека.

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