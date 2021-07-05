Пішов з життя легендарний російський телеведучий

Юрій Петров помер у Москві у віці 74 років. Про це повідомила у своєму Instagram- його колега Алла Данько.

«У відділ дикторів Центрального телебачення він прийшов в 1982 році вже сформованим професіоналом, за плечима якого було дві освіти — акторське і мовне. Працював у програмі "Время", а після закриття відділу багато дублював і знімався в кіно. Ми були партнерами в новинних програмах, вели концерти та фестивалі. Юра першим повідомив про ГКЧП в країні, коли під вікнами телецентру стояли два танки і з'явилися автоматники. Рано, Юра! Сумую! Співчуваю рідним", - написала ведуча.

Данько висловила співчуття рідним Петрова.

Причина смерті колишнього ведучого не уточнюється, як і дата і місце його похорону.

Юрій Петров більше багато років працював на телебаченні. Він був ведучим новин, програми "Время". Саме Петров першим оголосив про початок серпневого путчу і організації Комітету з надзвичайного стану. Крім роботи на телебаченні Петров грав у кіно і займався озвученням фільмів.

В останні роки життя Юрій Петров мало працював і не знімався в кіно.

Нагадаємо, несподівано обірвалося життя відомого українського ведучого і гумориста: "який жах!"

Як повідомляла Politeka, не стало знаменитого радянського актора, фільми з яким обожнювали: "завжди будемо пам'ятати"

Також Politeka писала, що обірвалося життя відомого українського ведучого, колеги сумують: "Спочивай з миром"