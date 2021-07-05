Ушел из жизни легендарный российский телеведущий
Юрий Петров скончался в Москве в возрасте 74 лет. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте его коллега Алла Данько.
Она также выразила восхищение коллегой. Данько и Петров не вместе работали не только в новостных программах, но также занимались организацией концертов и фестивалей.
«В отдел дикторов Центрального телевидения он пришел в 1982 году уже сложившимся профессионалом, за плечами которого было два образования — актерское и языковое. Работал в программе «Время», а после закрытия отдела много дублировал и снимался в кино. Мы были партнерами в новостных программах, вели концерты и фестивали. Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики. Рано, Юра! Скорблю! Соболезную родным», — написала ведущая.
Данько выразила соболезнования родным Петрова.
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Причина смерти бывшего ведущего не уточняется, как и дата и место его похорон.
Юрий Петров более много лет работал на телевидении. Он был ведущим новостей, программы «Время». Именно Петров первым объявил о начале августовского путча и организации комитета по чрезвычайному положению. Помимо работы на телевидении Петров играл в кино и занимался озвучением фильмов.
У него за все годы собралась целая артия поклонников, которые сейчас ошеломлены трагическим известием.
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