Он стоял у истоков современного шоу-бизнеса Днепра, затем был радиоведущим авторской передачи "Бородатые анекдоты". Многие украинцы обожали его регулярные подборки анекдотов, которые он размещал на своей странице. Кроме того, Александр печатался в газетах "Днепр вечерний" и "Наше місто".
"Анекдотов пока не будет. Я в больнице с COVID-19", - написал Александр Летичевский 30 апреля на своей странице в соцсети.
Затем его супруга Жанна сообщила, что он попал в реанимацию. Сегодня, 17 мая, стало известо о смерти легендарного днепровского радиоведущего.
"Саша ушел. Неожиданно. Очень грустно...очень. земля пухом и царствие небесное!", - написала супруга радиоведущего, вызвав много сочувствующих слов в комментариях.
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"Какой ужас! Вот проклятый ковид! Земля тебе пухом, Саня", "Земля пухом, мы будем помнить тебя всегда.....", "Господи. Я так надеялась(((", "Боже мой....ну как так?!", "О, Боже...Как же так...Стало лучше ведь....Светлая память.Скорблю..", "Соболезную близким, скорблю и плачу с вами", - пишут в Сети.
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