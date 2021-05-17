В Днепре не стало легендарного украинского радиоведущего

Он стоял у истоков современного шоу-бизнеса Днепра, затем был радиоведущим авторской передачи "Бородатые анекдоты". Многие украинцы обожали его регулярные подборки анекдотов, которые он размещал на своей странице. Кроме того, Александр печатался в газетах "Днепр вечерний" и "Наше місто".

"Анекдотов пока не будет. Я в больнице с COVID-19", - написал Александр Летичевский 30 апреля на своей странице в соцсети.

Затем его супруга Жанна сообщила, что он попал в реанимацию. Сегодня, 17 мая, стало известо о смерти легендарного днепровского радиоведущего.

"Саша ушел. Неожиданно. Очень грустно...очень. земля пухом и царствие небесное!", - написала супруга радиоведущего, вызвав много сочувствующих слов в комментариях.