У Києві на бульварі Дружби народів сталася подвійна ДТП

Автомобіль врізався в машину аварійного комісара і 2 автомобілі, які були учасниками попереднього ДТП, повідомляє "ДТП Київ".

В результаті аварії постраждали 3 людини.

Водій Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo, тоді на місце ДТП прибув аварійний комісар.

"І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто",

- повідомили очевидці.

Під час аварії на місці ДТП йшов дощ.

В одному з автомобілів сиділа мама з 2 дітьми - вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, у Києві на 20 км автодороги Київ-Чоп сталася ДТП. На київській трасі водій вантажівки Volvo зіткнувся з автобусом Neoplan.

За попередніми даними, водій Volvo не дотримувався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автобусом Neoplan. Жоден з 40 пасажирів автобуса, які були всередині, травм не отримали.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав пасажир вантажівки. Від госпіталізації в лікарню він відмовився.

До слова, неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним гонки по центру Києва і потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.