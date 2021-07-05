У Києві на бульварі Дружби народів сталася подвійна ДТП
Автомобіль врізався в машину аварійного комісара і 2 автомобілі, які були учасниками попереднього ДТП, повідомляє "ДТП Київ".
В результаті аварії постраждали 3 людини.
Водій Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo, тоді на місце ДТП прибув аварійний комісар.
"І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто",
- повідомили очевидці.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Грози накриють всю Україну, а спека різко піде на спад: що приготувала погода на початок тижня
Полякова в купальнику притулилася до своєї подружки: "Приїхали з моєю кумушкою на роботку"
Солістка Go_A Павленко засвітила витончену фігурку в купальнику з сіточкою: лідер "Måneskin" оцінив би
Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, який старший за неї на 22 роки: "Зустрічали на двоповерховому катері"
Під час аварії на місці ДТП йшов дощ.
В одному з автомобілів сиділа мама з 2 дітьми - вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, у Києві на 20 км автодороги Київ-Чоп сталася ДТП. На київській трасі водій вантажівки Volvo зіткнувся з автобусом Neoplan.
За попередніми даними, водій Volvo не дотримувався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автобусом Neoplan. Жоден з 40 пасажирів автобуса, які були всередині, травм не отримали.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав пасажир вантажівки. Від госпіталізації в лікарню він відмовився.
До слова, неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним гонки по центру Києва і потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.