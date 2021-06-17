11 спасателей пытались вызволить людей из покореженных авто
В Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб. ДТП произошло на улице Набережной Победы, рядом с бульваром Славы.
Как сообщает "Информатор" это произошло в ночь на четверг, 17 июня.
В полиции рассказали, что Subaru ехал по набережной от кольца в сторону переулка Добровольцев. Возле дома №130 машина вылетела на тротуар, перевернулась и врезалась в электроопору.
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В аварии пострадали четыре человека, которые находились в машине. Их пришлось вырезать спасателям из разбитого авто. Всех пострадавших в аварии госпитализировали в больницы Днепра в сознании. Об их состоянии информация не уточняется.
В результате ДТП были заблокированы обе полосы на Набережной Победы в сторону переулка Добровольцев. Объезд осуществлялся по полосе встречного движения.
Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.
Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.