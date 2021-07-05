В Киеве на бульваре Дружбы народов произошло двойное ДТП
Автомобиль врезался в машину аварийного комиссара и 2 автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП, сообщает "ДТП Киев".
В результате аварии пострадали 3 человека.
Водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo, тогда на место ДТП прибыл аварийный комиссар.
"И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все 3 авто",
– сообщили очевидцы.
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Во время аварии на месте ДТП шел дождь.
В одном из автомобилей сидела мама с 2 детьми - они получили тяжелые травмы. Детей госпитализировали в больницу.
Напомним, в Киеве на 20 км автодороги Киев-Чоп произошло ДТП. На киевской трассе водитель грузовика Volvo столкнулся с автобусом Neoplan.
По предварительным данным, водитель Volvo не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом Neoplan. Ни один из 40 пассажиров автобуса, которые были внутри, травм не получили.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир грузовика. От госпитализации в больницу он отказался.
К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.