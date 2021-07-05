В Україні починається автоматичне списання боргів з рахунків українців
Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців, передає "slovoidilo.ua".
Нововведення набирають чинності з 6 липня.
Для списання коштів потрібно буде рішення суду.
Спрощується тільки сама процедура списання-вона буде автоматизованою.
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Крім заборгованості за аліменти списуватися автоматично будуть борги за:
- житлово-комунальні послуги;
- штрафи (в тому числі, за порушення правил дорожнього руху);
- зарплата.
Українці в коментарях неоднозначно сприйняли новину.
"Люди кінці з кінцями ледве зводять, а вона списувати зібралися, ціни знизьте і все буде нормально"," чергова перемога, молодці звичайно", " штрафи, Комуналку і зп потрібно платити. Те, що спростили списання - в чому проблема? Все одно ж за рішенням суду", " Ну нарешті. Було таке що сплатив штраф, а у них там щось не пройшло і через 3 місяці виконавча заблочила всі рахунки. Тепер же автоматом спишуть і все", - пишуть користувачі Мережі.
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