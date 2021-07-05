Як це буде працювати

В Україні починається автоматичне списання боргів з рахунків українців

Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців, передає "slovoidilo.ua".

Нововведення набирають чинності з 6 липня.

Для списання коштів потрібно буде рішення суду.

Спрощується тільки сама процедура списання-вона буде автоматизованою.

Крім заборгованості за аліменти списуватися автоматично будуть борги за:

житлово-комунальні послуги;

штрафи (в тому числі, за порушення правил дорожнього руху);

зарплата.

Українці в коментарях неоднозначно сприйняли новину.

"Люди кінці з кінцями ледве зводять, а вона списувати зібралися, ціни знизьте і все буде нормально"," чергова перемога, молодці звичайно", " штрафи, Комуналку і зп потрібно платити. Те, що спростили списання - в чому проблема? Все одно ж за рішенням суду", " Ну нарешті. Було таке що сплатив штраф, а у них там щось не пройшло і через 3 місяці виконавча заблочила всі рахунки. Тепер же автоматом спишуть і все", - пишуть користувачі Мережі.

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