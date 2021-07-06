У Мінсоцполітики розповіли, коли українці зможуть отримати субсидії за травень і червень

Раніше у відомстві попередили, що для 85% одержувачів субсидій в Україні їх перепризначення буде автоматичним. Тепер же у відомстві передають, що вже отримали заявку на фінансування перепризначених виплат за травень та червень цього року.

Представники Мінсоцполітики розповіли, що вже почали перерахування грошей в регіони, де їх направлять одержувачам. У повідомленні наголошується, що люди отримають субсидії в повному обсязі «найближчим часом».

У відомстві зазначили, що в неопалювальний сезон мова йде про виплати на суму в середньому 290 гривень на місяць.

При цьому субсидії на опалювальний сезон будуть розраховані автоматично вже після його початку.

У той же час, є і винятки. Так, 15% одержувачів субсидій для продовження виплат потрібен новий пакет документів.

Йдеться про сім'ї, які отримують житлові субсидії у вигляді грошової допомоги на карту, або громадянам, яким допомога була призначена за фактичним місцем проживання або ж без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих в житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

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