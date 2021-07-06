В Минсоцполитики рассказали, когда украинцы смогут получить субсидии за май и июнь
Ранее в ведомстве предупредили, что для 85% получателей субсидий в Украине их переназначение будет автоматическим. Теперь же в ведомстве сообщили, что уже получили заявку на финансирование переназначенных выплат за май и июнь этого года.
Представители Минсоцполитики рассказали, что уже начали перечисление денег в регионы, где их направят получателям. В сообщении отмечается, что люди получат субсидии в полном объеме «в ближайшее время».
В ведомстве отметили, что в неотопительный сезон речь идет о выплатах на сумму в среднем 290 гривен в месяц.
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При этом субсидии на отопительный сезон будут рассчитаны автоматически уже после его начала.
В то же время, есть и исключения. Так, 15% получателей субсидий для продолжения выплат нужен новый пакет документов.
Речь идет о семьях, которые получают жилищные субсидии в виде денежной помощи на карту, либо гражданам, которым помощь была назначена по фактическому месту жительства или же без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.
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