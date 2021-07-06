Не пощастить і українцям з центральних і західних регіонів - там також очікуються опади з грозами.

За словами фахівця, 7-го липня Україна стане місцем баталій південного циклону і східного антициклону. У підсумку жителів південних і східних регіонів чекають грозові дощі.

Як передає Politeka.net , про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

В Україні будуть лити дощі, але триватимуть вони недовго

"Температура повітря набирає літніх обертів, в середу очікується +26+33 градуси, а ось на півдні на кілька градусів буде свіже, +24+28 градусів", - повідомила Діденко.

Жителям столиці трохи пощастить - вдень 7-го липня в Києві буде сонячно і жарко, +28+30 градусів.