В Україні будуть лити дощі, але триватимуть вони недовго
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, 7-го липня Україна стане місцем баталій південного циклону і східного антициклону. У підсумку жителів південних і східних регіонів чекають грозові дощі.
Не пощастить і українцям з центральних і західних регіонів - там також очікуються опади з грозами.
"Температура повітря набирає літніх обертів, в середу очікується +26+33 градуси, а ось на півдні на кілька градусів буде свіже, +24+28 градусів", - повідомила Діденко.
Жителям столиці трохи пощастить - вдень 7-го липня в Києві буде сонячно і жарко, +28+30 градусів.
Синоптик також попередила, що надалі антициклон витіснить дощі з України, а спека буде тільки посилюватися.
Згідно з інформацією Українського гідромедцентру, 7 липня в південних і східних областях пройдуть грози, а вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.оголошено жовтий рівень небезпеки.
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