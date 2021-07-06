В Украине будут лить дожди, но продлятся они недолго
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, 7-го июля Украина станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона. В итоге жителей южных и восточных регионов ждут грозовые дожди.
Не повезет и украинцам из центральных и западных регионов - там также ожидаются осадки с грозами.
"Температура воздуха набирает летних оборотов, в среду ожидается +26+33 градуса, а вот на Юге на несколько градусов будет свежее, +24+28 градусов", - сообщила Диденко.
Жителям столицы немного повезет - днем 7-го июля в Киеве будет солнечно и жарко, +28+30 градусов.
Синоптик также предупредила, что в дальнейшем антициклон вытеснит дожди из Украины, а жара будет только усиливаться.
Согласно информации Украинского гидромедцентра, 7 июля в южных и восточных областях пройдут грозы, а днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, Одессу затопило после ночного дождя: что известно о последствиях стихии.
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Как сообщала Politeka, дожди с грозами накроют всю Украину, а жара пойдет на спад: подробности.
Также Politeka писала, что спасатели предупредили украинцев о сильных ливнях с градом.