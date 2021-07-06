Не повезет и украинцам из центральных и западных регионов - там также ожидаются осадки с грозами.

По словам специалиста, 7-го июля Украина станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона. В итоге жителей южных и восточных регионов ждут грозовые дожди.

Как передает Politeka.net , об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

В Украине будут лить дожди, но продлятся они недолго

"Температура воздуха набирает летних оборотов, в среду ожидается +26+33 градуса, а вот на Юге на несколько градусов будет свежее, +24+28 градусов", - сообщила Диденко.

Жителям столицы немного повезет - днем 7-го июля в Киеве будет солнечно и жарко, +28+30 градусов.