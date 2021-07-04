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По Киеву и области пронесется ненастье

Об ухудшении метеоусловий всех жителей предупредили в пресс-службе ГСЧС Украины в воскресенье 4 июля.

Уже ближайшие часы ожидается разгул стихии. Отдельные районы Киева и Киевской области накроет обильный дождь, шквальный ветер, а также не исключается выпадение града. Скорость ветра при непогоде усилится до 15-20 метров в секунду. Стихия будет бушевать до конца суток 4 июля.

В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение, передает Politeka.net.

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни на всей территории Украины будет располагаться поле пониженного атмосферного давления, способствуя неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами.

Стоит отметить, что сильные грозы и ливни прогнозируются в понедельник, 5 июля.

Первый уровень опасности (желтый) объявлен также в южных и центральных областях Украины.

Некоторые киевляне уже размещают первые кадры непогоды. Видео сделано в Святошинском районе столицы.

Напомним, что стихия потреплет Украину, уровень опасности высок: сделано предупреждение

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