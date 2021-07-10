В Україні змінилися правила отримання субсидій

Як передає Politeka.net, важливі уточнення зробили на сайті Міністерства соціальної політики України. До травня цього року українці мали можливість отримувати субсидію як в готівковій формі, так і на карту, але тепер виплати будуть проходити тільки "живими грошима". Зміна викликала чимало запитань серед українців, а в Мінсоцполітики вирішили роз'яснити кілька важливих нюансів.

Так, якщо ви подавали документи на субсидію на початку минулого опалювального сезону, а кошти перераховувалися в Ощадбанк, то вам необхідно все оформляти заново.

Також у відомстві зазначили, що виплати йдуть тільки на рахунок заявника.

Наприклад, онук не зможе отримати допомогу від держави, яка оформлена на його бабусю.

Варто відзначити, що без виплат ризикують залишитися українці, які минулого року придбали квартиру, земельну ділянку, машину.

Також допомога від держави "не світить" власникам депозитів у сумі понад 100 тисяч гривень та власникам авто, якому менш як 5 років з дати випуску.

Субсидії також не отримуватимуть боржники по аліментах, які не виплачують гроші понад три роки.

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