В Украине изменились правила получения субсидий

Так, если вы подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона, а средства перечислялись в Сбербанк, то вам необходимо все оформлять заново.

Также в ведомстве отметили, что выплаты идут только на счет заявителя.

Например, внук не сможет получить помощь от государства, которая оформлена на его бабушку.

Стоит отметить, что без выплат рискуют остаться украинцы, которые в прошлом году приобрели квартиру, земельный участок, машину.

Также помощь от государства "не светит" владельцам депозитов в сумме более 100 тысяч гривен и владельцам авто, которому менее 5 лет с даты выпуска.

Субсидии также не получать должники по алиментам, которые не выплачивают деньги более трех лет.

Напомним, украинцев будут принимать на работу по новым правилам, появились разъяснения.

Как сообщала Politeka, субсидии украинцам пересчитают уже в этом месяце, для кого правила изменятся.

Также Politeka писала, что украинцы будут платить за газ по новым тарифам: подробности.



