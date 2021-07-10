Українцям доведеться платити податок на квартири та будинки
Сума до оплати може досягати 25 тисяч гривень, пише "
Так, власники будинків, площа яких становить до 150 метрів квадратних платити не потрібно, а за 151 і наступні "квадрати" доведеться заплатити по 70,8 гривень.
Для квартир цей показник менше - якщо у вас житлоплощу 60 і менше квадратних метрів, то в платіжках ви не побачите нової графи.
Також наголошується, що в тому випадку, якщо ви живете в житлі, площа якого перевищує встановлену норми, але при цьому нерухомість розділена у власності між усіма членами сім'ї, то для кожного буде діяти своя норма.
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Податок надходить до місцевих бюджетів, а заплатити за свою нерухомість можна протягом 60 днів.
Щоб дізнатися більш детальну інформацію про "податок на житло" вам необхідно звертатися до відділень податкової за місцем прописки.
Варто нагадати, що Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців.
Нововведення набули чинності з 6 липня.
Для списання коштів потрібно буде рішення суду, а сама процедура буде автоматичною.
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