Юний учасник російського шоу "Голос.Діти" загинув, потрапивши під колеса електрички

Як повідомляють російські ЗМІ, 14-річний підліток потрапив в аварію ввечері 10 липня. Філіп захоплювався мотоциклами, і в той нещасливий вечір відправився кататися на мопеді в Підмосков'ї недалеко від дачі батьків. Хлопчик проїжджав пішохідний перехід в районі залізничної платформи на мінімальній швидкості, коли до нього почала різко наближатися електричка.

Очевидці намагалися попередити Філіпа про небезпеку, проте той був у навушниках і не чув їхніх криків. В результаті електричка збила підлітка на смерть. До місця трагедії незабаром прибули батьки і бабуся хлопця.

Про Філіпа Литвинова широка публіка дізналася в березні 2021 року, коли хлопчик став одним з конкурсантів шоу «Голос.Діти». Втім, підліток просунувся не надто далеко: він не зміг подолати етап «сліпих» прослуховувань. Відзначимо, що одним із зіркових тренерів на проекті була Світлана Лобода.

Також відомо, що Філіп захоплювався мотоциклами настільки, що навіть брав уроки в мотошколі. Батьки погодилися на придбання мопеда для сина зовсім недавно. Їздити на ньому хлопчик міг тільки на дачі.

Нагадаємо, 11-річний хлопчик, якого батько пустив за кермо, розбився в ДТП.

Як повідомляла Politeka, на Волині батько з сином потрапили в реанімацію після ремонту комбайна.

Також Politeka писала, що підліток потрапив під колеса поїзда на Житомирщині: очевидці розкрили подробиці.