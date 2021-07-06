15-летний парень погиб под колесами поезда в Житомирской области

Подросток переходил пути в неположенном месте, машинист поезда Интерсити Киев-Одесса начал экстренно тормозить, но избежать столкновения не удалось, сообщает ТСН.

Очевидцы рассказывают, что машинист тормозил и громко сигналил, но парень не реагировал. Работники железнодорожной станции говорят, что подросток даже не смотрел по сторонам. Вероятно, он слушал музыку в наушниках.

"Машинист подавал сигналы большой громкости, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось", - сказал заместитель начальника Попильнянского отделения полиции Александр Шабатин.

На месте трагедии нашли коробочку от бесконтактных наушников, самих наушников найти не удалось.

Парень от полученных травм погиб мгновенно. Его личность установили благодаря телефону. Подросток жил неподалеку путей.

По словам соседей, через пути парень шел в магазин.

"Шел взять коту корм и не дошел. Не услышал, ни посмотри. Был, видимо, занят той музыкой", - говорит сосед погибшего парня Валентин Венгер.

Местные признаются, что многие переходят пути напрямик. При этом всего в 50 метрах от места гибели подростка - есть переход через пути, а еще чуть дальше - мост над ними.

Об опасности предупреждают знаки и плакаты, а за переход в неположенном месте предусмотрен штаф - 170 гривен. Правда, нарушителей никто не ловит.

Люди продолжают переходить, где им ближе даже после трагедии.

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