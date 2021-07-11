Юный участник российского шоу «Голос.Дети» погиб, попав под колеса электрички

Как сообщают российские СМИ, 14-летний подросток попал в аварию вечером 10 июля. Филипп увлекался мотоциклами, и в тот злополучный вечер отправился кататься на мопеде в Подмосковье недалеко от дачи родителей. Мальчик проезжал пешеходный переход в районе железнодорожной платформы на минимальной скорости, когда к нему начала резко приближаться электричка.

Очевидцы пытались предупредить Филиппа об опасности, однако тот был в наушниках и не слышал их криков. В результате электричка сбила подростка насмерть. К месту трагедии вскоре прибыли родители и бабушка парня.

О Филиппе Литвинове широкая публика узнала в марте 2021 года, когда мальчик стал одним из конкурсантов шоу «Голос.Дети». Впрочем, подросток продвинулся не слишком далеко: он не смог преодолеть этап «слепых» прослушиваний. Отметим, что одним из звездных тренеров на проекте была Светлана Лобода.

Также известно, что Филипп увлекался мотоциклами настолько, что даже брал уроки в мотошколе. Родители согласились на приобретение мопеда для сына совсем недавно. Ездить на нем мальчик мог только на даче.

Напомним, 11-летний мальчик, которого отец пустил за руль, разбился в ДТП.

Как сообщала Politeka, на Волыни отец с сыном попали в реанимацию после ремонта комбайна.

Также Politeka писала, что подросток попал под колеса поезда на Житомирщине: очевидцы раскрыли подробности.