Україна знову опинилася в полоні негоди
Як передає Politeka.net, ураганний вітер і сильні дощі з грозами 12 липня пройшли майже по всій території країни.
Так, негода наробила біди на Закарпатті - всього за кілька годин там випала місячна норма опадів. У підсумку: розмиті дороги, пошкоджені будинки і зникла людина.
Ураганний вітер, сильна злива і град обрушилися і на Житомир. Всього за годину місто стало нагадувати Венецію - вулиці перетворилися на Річки, а сильний вітер повалив дерева.
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Не пощастило і жителям Черкас - після зливи там затопило вулиці та навіть під'їзди будинків.
"Це жах! Нас просто заливає тут", - писали місцеві жителі в мережі.
Варто зазначити, що 13 липня, на Правобережжі (крім Карпатського регіону) та в Херсонській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як писати Politeka, через негоду в Одесі знову затопило низку міських вулиць
Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.