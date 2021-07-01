Сотни населенных пунктов остались без света в результате непогоды

Более 300 населенных пунктов все еще обесточены из-за непогоды в Украине. Больше всего от мощных дождей и шквального ветра страдают в центре и на западе страны.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сильный ветер, дождь и гроза натворили беды в шести областях. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП: Львовская область – 191 населенный пункт без света; Тернопольская – 79; Черновицкая – 23; Киевская – 6; Кировоградская – 2; Днепропетровска – 1.

Больше всего досталось Львовской области. Там, ураган был такой силы, что повалил 700 деревьев. Они крушили припаркованные машины и блокировали проезжую часть. Шквальный ветер срывал крыши и обрушивал фасады домов. Из-за повреждения сетей прекратил курсировать электротранспорт.

Всю ночь в этих городах работали коммунальщики. Расчищали дороги от поваленных деревьев, электросети сейчас пытаются восстановить, транспорт понемногу начал курсировать.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.