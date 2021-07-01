Сотни населенных пунктов остались без света в результате непогоды
Более 300 населенных пунктов все еще обесточены из-за непогоды в Украине. Больше всего от мощных дождей и шквального ветра страдают в центре и на западе страны.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что сильный ветер, дождь и гроза натворили беды в шести областях. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП: Львовская область – 191 населенный пункт без света; Тернопольская – 79; Черновицкая – 23; Киевская – 6; Кировоградская – 2; Днепропетровска – 1.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Победитель "Голосу країни" Лазановский пострадал на отдыхе, кадры: "Капец-капец болит..."
Звезда "1+1" Падалко показала свой немаленький особняк: "Флаг Украины, камин и новогодняя иллюминация"
"Штраф 180 тысяч гривен": украинцам с 1 июля потреплют нервы масштабными проверками
Растерянная Полякова после конфузных фото в купальнике обратилась к украинцам: "Так, я не поняла…"
Больше всего досталось Львовской области. Там, ураган был такой силы, что повалил 700 деревьев. Они крушили припаркованные машины и блокировали проезжую часть. Шквальный ветер срывал крыши и обрушивал фасады домов. Из-за повреждения сетей прекратил курсировать электротранспорт.
Всю ночь в этих городах работали коммунальщики. Расчищали дороги от поваленных деревьев, электросети сейчас пытаются восстановить, транспорт понемногу начал курсировать.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.