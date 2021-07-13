Украина вновь оказалась в плену непогоды
Как передает Politeka.net, ураганный ветер и сильные дожди с грозами 12 июля прошли почти по всей территории страны.
Так, непогода наделала беды на Закарпатье - всего за несколько часов там выпала месячная норма осадков. В итоге: размытые дороги, повреждены дома и пропавший человек.
Несколько сел и вовсе ушли под воду.
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Ураганный ветер, сильный ливень и град обрушились и на Житомир. Всего за час город стал напоминать Венецию - улицы превратились в реки, а сильный ветер повалил деревья.
Не повезло и жителям Черкасс - после ливня там затопило улицы и даже подъезды домов.
"Это ужас! Нас просто заливает здесь", - писали местные жители в сети.
Стоит отметить, что 13 июля, на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как писала Politeka, из-за непогоды в Одессе снова затопило ряд городских улиц
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.