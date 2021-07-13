Что же творится...

Украина вновь оказалась в плену непогоды

Как передает Politeka.net, ураганный ветер и сильные дожди с грозами 12 июля прошли почти по всей территории страны.

Так, непогода наделала беды на Закарпатье - всего за несколько часов там выпала месячная норма осадков. В итоге: размытые дороги, повреждены дома и пропавший человек.

Несколько сел и вовсе ушли под воду.

Ураганный ветер, сильный ливень и град обрушились и на Житомир. Всего за час город стал напоминать Венецию - улицы превратились в реки, а сильный ветер повалил деревья.

Не повезло и жителям Черкасс - после ливня там затопило улицы и даже подъезды домов.

"Это ужас! Нас просто заливает здесь", - писали местные жители в сети.

Стоит отметить, что 13 июля, на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как писала Politeka, из-за непогоды в Одессе снова затопило ряд городских улиц

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.



