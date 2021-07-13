Молода мама піддалася булінгу з боку керівництва дитячого садка

Це сталося в місті П'ятихатки Дніпропетровської області. Жінці постійно робили необґрунтовані зауваження і натякали на фінансову допомогу дошкільному закладу.

Про це розповіла Інна Гребцова в соціальної мережі.

Вона переїхала в П'ятихатки рік тому разом з маленькою донькою. Жінка відразу встала в чергу на місце в дитячому садку "Малятко" і в червні 2021 року її дитину прийняли в ясельну групу.

Відвідування дитячого садка з перших днів почалося з претензій керівництва. Хоча Інна Гребцова в перший день оплатила харчування на місяць вперед, висловила готовність оплатити іграшки і допомогти в покупці побутової хімії для групи.

На другий день вона отримала зауваження від завідуючої про те, що нібито не так одягнена.

На третій день жінка почула фразу: "А пристойніше панамки не було для дитини? І дитина одягнена не по сезону".

Крім того, Інні грубо зробили зауваження за носіння маски: "Ти можеш одягнути нормально маску? Ти не можеш одягнути нормально маску, а я ще чекаю, що ти дитину нормально одягнеш".

При цьому в групі в той момент перебувало 8 батьків з дітьми, всі без масок і майже також були одягнені малюки – нікому зауваження не зробили.

Гребцова поцікавилася причиною такого упередженого ставлення до неї і почула від завідуючої, що інші батьки приїжджають на дорогих машинах.

Жінка не витримала і сказала, що забере документи дочки і напише скаргу. На що завідуюча відповіла, що вона пошкодує. А потім сказала, що не потрібно йти і натякнула на цукерки, коньяк і конверт.



Завідуюча дитячим садком Вікторія Полова сказала, що малятко добре адаптувалася в групі і їй не хочеться, щоб мама забрала документи.

Також завідуюча заявила, що про "благодійні" внески вона нічого не знає і мама дитини після інциденту забрала все, що принесла – антисептики, мило, рушники, канцелярію.

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