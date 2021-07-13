Молодая мама подверглась буллингу со стороны руководства детского садика

Это произошло в городе Пятихатки Днепропетровской области. Женщине постоянно делали необоснованные замечания и намекали на финансовую помощь дошкольному учреждению.

Об этом рассказала Инна Гребцова в социальной сети.

Она переехала в Пятихатки год назад вместе с маленькой дочкой. Женщина сразу встала в очередь на место в детском саду "Малятко" и в июне 2021 года ее ребенка приняли в ясельную группу.

Посещение детского сада с первых дней началось с претензий руководства. Хотя Инна Гребцова в первый день оплатила питание на месяц вперед, высказала готовность оплатить игрушки и помочь в покупке бытовой химии для группы.

На второй день она получила замечание от заведующей о том, что якобы не так одета.

На третий день женщина услышала фразу: "А приличнее панамки не было для ребенка? И ребенок одет не по сезону".

Кроме того, Инне грубо сделали замечание за ношение маски: "Ты можешь одеть нормально маску? Ты не можешь одеть нормально маску, а я еще жду, что ты ребенка нормально оденешь".

При этом в группе в тот момент находилось 8 родителей с детьми, все без масок и почти также были одеты малыши – никому замечание не сделали.

Гребцова поинтересовалась причиной такого предвзятого отношения к ней и услышала от заведующей, что другие родители приезжают на дорогих машинах.

Женщина не выдержала и сказала, что заберет документы дочери и напишет жалобу. На что заведующая ответила, что она пожалеет. А потом сказала, что не нужно уходить и намекнула на конфеты, коньяк и конверт.



Заведующая детским садом Виктория Половая сказала, что малышка хорошо адаптировалась в группе и ей не хочется, чтобы мама забрала документы.

Также заведующая заявила, что о "благотворительных" взносах она ничего не знает и мама ребенка после инцидента забрала все, что принесла – антисептики, мыло, полотенца, канцелярию.

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