На Полтавщині дитина ледь не наклав на себе руки після конфлікту з учителем
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту стали відомі з рішення суду по даній справі.
Все сталося в місцевій школі Кременчука. 6-класник купив чіпси, але вчителька їх відібрала. Після того, що сталося дитина вирішила накласти на себе руки.
Він подзвонив мамі з даху будинку і повідомив про намір вчинити самогубство. Він попрощався з нею і вимкнув телефон.
На щастя, його виявили правоохоронці.
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За матеріалами суду, намірів покінчити життя самогубством дитина не мала. Також він не міг пояснити причину свого вчинку.
У події суд визнав винною матір дитини та оштрафував її на 1304 гривні.
Раніше ми розповідали, що в Кривому Розі школярка намагалася покінчити життя самогубством.
За попередньою інформацією, 14-річна місцева жителька наковталася таблеток через сварку з хлопцем. Дитину в лікарні госпіталізували з судомами.
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