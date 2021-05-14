На Полтавщине ребенок едва не покончил с собой после конфликта с учителем
Как передает Politeka.net, подробности инцидента стали известны из решения суда по данному делу.
Все произошло в местной школе Кременчуга. 6-классник купил чипсы, но учительница их отобрала. После случившегося ребенок решил покончить с собой.
Он позвонил маме с крыши дома и сообщил о намерении совершить самоубийство. Он попрощался с ней и выключил телефон.
К счастью, его обнаружили правоохранители.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Прощайте, дети": 27-летняя учительница предчувствовала свою гибель, брат раскрыл детали
"Ожидал увидеть захолустье": Макаревич поделился впечатлением о западной Украине
"Уже неделю над Украиной летают": необычное явление в ночном небе попало на видео
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
По материалам суда, намерений покончить жизнь самоубийством ребенок не имел. Также он не мог объяснить причину своего поступка.
В произошедшем суд признал виновной мать ребенка и оштрафовал ее на 1304 гривны.
Ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге школьница пыталась покончить жизнь самоубийством.
По предварительной информации, 14-летняя местная жительница наглоталась таблеток из-за ссоры с парнем. Ребенка в больнице госпитализировали с судорогами.
Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.
Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».
Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.