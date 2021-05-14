На Полтавщине ребенок едва не покончил с собой после конфликта с учителем

Как передает Politeka.net, подробности инцидента стали известны из решения суда по данному делу.

Все произошло в местной школе Кременчуга. 6-классник купил чипсы, но учительница их отобрала. После случившегося ребенок решил покончить с собой.

Он позвонил маме с крыши дома и сообщил о намерении совершить самоубийство. Он попрощался с ней и выключил телефон.

К счастью, его обнаружили правоохранители.

По материалам суда, намерений покончить жизнь самоубийством ребенок не имел. Также он не мог объяснить причину своего поступка.

В произошедшем суд признал виновной мать ребенка и оштрафовал ее на 1304 гривны.

Ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге школьница пыталась покончить жизнь самоубийством.

По предварительной информации, 14-летняя местная жительница наглоталась таблеток из-за ссоры с парнем. Ребенка в больнице госпитализировали с судорогами.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».

Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.